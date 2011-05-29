Петербург не выработал коллективный иммунитет от COVID-19 до начала сезона ОРВИ

Власти планировали привить 60% населения до 1 сентября.

Петербург не успел к осени выработать коллективный иммунитет – к 1 сентября Смольный планировал привить 60% (2,6 млн человек) населения города.

Еще в середине августа губернатор Александр Беглов выразил свое недовольство темпами вакцинации от ковида. На тот момент в сутки вакцинировались от 20 до 30 тысяч человек. Однако глава города не терял надежду на формирование коллективного иммунитета до начала осеннего сезона ОРВИ.

По данным на 1 сентября, в Петербурге первично привито 1 481 860 человек, из них 1 439 618 человек полностью завершили цикл вакцинации – до коллективного иммунитета необходимо привить еще 1,2 млн петербуржцев. Более того, если две недели назад в сутки вакцинировались около 20 тысяч человек, то сегодня показатели намного ниже. Так, за прошедшие сутки первично привито 4 521 петербуржец, вторично вакцинировались 13 583 человека.

Некоторые ученые предполагают, что коллективный иммунитет в Петербурге сформируется к концу года. Об этом ещё в июле заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко. Однако неизвестно, устроит ли такой прогноз Смольный.

Тем временем в городе началась вакцинация от гриппа. Прививку можно сделать бесплатно, имея при себе медицинский полис и паспорт.

Фото: Piter.tv