В Петербурге от коронавируса вакцинировались почти 1,5 млн человек

Запас вакцины в городе составляет 625 599 комплектов доз.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 481 860 человек, из них 1 439 618 человек полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 1 сентября, распространяемой пресс-службой Смольного.

Только за прошедшие сутки первично привито 4 521 петербуржец, вторично вакцинировались 13 583 человека.

Однако Петербург вышел на первое место по числу заболевших COVID-19 за сутки, несмотря на массовую вакцинацию. За последние сутки в городе зафиксировали 1312 случаев заболевания. Это самое большое количество по России.

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