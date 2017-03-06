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В Петербурге от коронавируса вакцинировались почти 1,5 млн человек
Сегодня, 18:24
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В Петербурге от коронавируса вакцинировались почти 1,5 млн человек

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Запас вакцины в городе составляет 625 599 комплектов доз.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 481 860 человек, из них 1 439 618 человек полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 1 сентября, распространяемой пресс-службой Смольного.

Только за прошедшие сутки первично привито 4 521 петербуржец, вторично вакцинировались 13 583 человека. 

Однако Петербург вышел на первое место по числу заболевших COVID-19 за сутки, несмотря на массовую вакцинацию. За последние сутки в городе зафиксировали 1312 случаев заболевания. Это самое большое количество по России.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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