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Петербург вышел на первое место по числу заболевших COVID-19 за сутки
Сегодня, 11:49
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Петербург вышел на первое место по числу заболевших COVID-19 за сутки

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В Москве на 90 случаев меньше.

В Петербурге коронавирусная статистика вновь пошла в рост. За последние сутки в городе зафиксировали 1312 случаев заболевания. Это самое большое количество по России.

В начале недели в городе регистрировали по 500+ заболевших. За сутки выздоровели 1039 человек, 34 умерли. Можно отметить, что количество заболевших нестабильно, но в целом идет на понижение.

За все время пандемии в Петербурге выявили 577 655 случаев COVID-19. 20 617 человек ушли из жизни.

Ранее стало известно о том, что дети составляют 7-8% от заболевших COVID-19 в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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