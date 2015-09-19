Петербург вышел на первое место по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Москве на 90 случаев меньше.

В Петербурге коронавирусная статистика вновь пошла в рост. За последние сутки в городе зафиксировали 1312 случаев заболевания. Это самое большое количество по России.

В начале недели в городе регистрировали по 500+ заболевших. За сутки выздоровели 1039 человек, 34 умерли. Можно отметить, что количество заболевших нестабильно, но в целом идет на понижение.

За все время пандемии в Петербурге выявили 577 655 случаев COVID-19. 20 617 человек ушли из жизни.

Ранее стало известно о том, что дети составляют 7-8% от заболевших COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV