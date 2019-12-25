Дети составляют 7-8% от заболевших COVID-19 в Петербурге

Дети чаще всего болеют коронавирусом легко, но становятся распространителями болезни.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия объяснила, зачем нужно будет прививать детей от коронавируса, когда это будет разрешено.

В структуре больных COVID-19 дети составляют 7-8%, однако они выступают источником распространения заболевания. Несовершеннолетние чаще всего болеют легко, но при этом они могут заразить своих старших родственников.

Отметим, что в июле 2021-го года в Москве стартовали исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Доза препарата была меньше, чем для взрослых.

Ранее детский инфекционист Петербурга рассказала о симптомах, на которые стоит обратить внимание.

Фото: Piter.TV