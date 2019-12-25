Дети составляют 7-8% от заболевших COVID-19 в Петербурге

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия объяснила, зачем нужно будет прививать детей от коронавируса, когда это будет разрешено.
В структуре больных COVID-19 дети составляют 7-8%, однако они выступают источником распространения заболевания. Несовершеннолетние чаще всего болеют легко, но при этом они могут заразить своих старших родственников.
Отметим, что в июле 2021-го года в Москве стартовали исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Доза препарата была меньше, чем для взрослых.
Ранее детский инфекционист Петербурга рассказала о симптомах, на которые стоит обратить внимание.
Фото: Piter.TV
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