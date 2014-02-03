Детский инфекционист Петербурга рассказала о симптомах, на которые стоит обратить внимание

В отделении реанимации Детской городской больницы в ИВЛ нуждался каждый 5-й.

Главный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением Детской городской клинической больницы им. Н.Ф.Филатова Елена Дондурей рассказала о том, на какие признаки родителям стоит обратить внимание при заболеваемости их детей. Интервью было опубликовано на сайте spbdnevnik.ru.

Прежде всего нельзя игнорировать частое и/или затрудненное дыхание, когда ребенок находится в покое или в беспокойстве; раздувание крыльев носа при дыхании, западание межреберий и надключичной ямки при дыхании. Также нужно обратить внимание на эпизоды прекращения дыхания, кивательные движения головы, синхронные со вздохом, хрипы, которые слышны на расстоянии. Невозможность сосать/пить из-за дыхательных нарушений и посинение или бледность кожи тоже может быть плохим знаком. К таким признакам относится и выраженная, продолжительная и плохо переносимая лихорадка. Все эти признаки могут указывать на то, что нужно обратиться к врачу.

По словам Елены Дондурей, на ИВЛ в основном попадают дети с тяжелыми сопутствующими заболеваниями в стадии суб-, декомпенсации. Среди них — ожирение, заболевания сердца и легких, центральной нервной системы.

Фото: Piter.TV