Роспотребнадзор Петербурга: "Коллективный иммунитет не статичен"

Когда вакцинируются 2,6 млн взрослого населения Петербурга, это не будет означать, что коллективный иммунитет есть у 60% жителей.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия прокомментировала ситуацию с коллективным иммунитетом к коронавирусу в Петербурге.

По словам специалиста, коллективный иммунитет — это не что-то статичное. Нужно, чтобы привитых 2,6 млн человек было не всего, а на сегодняшний день. Это означает, что те, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад, в эту статистику по факту не входят. На данный момент показателя не удалось достичь.

При экстренной вакцинации, как сейчас, прививку нужно делать каждые 6 месяцев. Затем, когда ситуация стабилизируется, раз в год.

Ранее комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали слова Лисовца о 65% иммунитете к COVID-19.

Фото: Piter.TV