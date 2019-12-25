Роспотребнадзор Петербурга: "Коллективный иммунитет не статичен"

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия прокомментировала ситуацию с коллективным иммунитетом к коронавирусу в Петербурге.
По словам специалиста, коллективный иммунитет — это не что-то статичное. Нужно, чтобы привитых 2,6 млн человек было не всего, а на сегодняшний день. Это означает, что те, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад, в эту статистику по факту не входят. На данный момент показателя не удалось достичь.
При экстренной вакцинации, как сейчас, прививку нужно делать каждые 6 месяцев. Затем, когда ситуация стабилизируется, раз в год.
Ранее комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали слова Лисовца о 65% иммунитете к COVID-19.
Фото: Piter.TV
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