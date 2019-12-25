В комздраве Петербурга прокомментировали слова Лисовца о 65% иммунитете к COVID-19

При подсчете людей с антителами специалисты руководствовались в том числе данными о тех, кто перенес заболевание без постановки диагноза.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга прокомментировали слова председателя ведомства о 65% коллективном иммунитете к COVID-19 среди населения города. Об этом Дмитрий Лисовец заявил в конце июля.

На тот момент от коронавируса первично вакцинировались 1,3 млн человек, перенесли заболевание — 525 тысяч. Если общая численность населения Петербурга, по официальным данным, 5,3 млн человек (по факту больше), то 1,8 млн не составляет даже половины.

В пресс-службе комитета по здравоохранению напомнили, что количество людей с антителами не тождественно числу официально переболевших и вакцинированных, так как по факту заболевших больше. Есть те, кто перенес инфекцию бессимптомно или переболел под маской ОРВИ.

Цифра в 65% получилась в результате методики подсчета, которая была рекомендована учеными еще в конце 2020-го года. В чем именно заключается методика — не уточнили.

Отметим, что, если иммунитет есть у 65% населения Петербурга, то, получается, что инфекцию перенесли или вакцинировались 3,4 млн человек, а не 1,8 млн, как по официальной статистике.

Также Piter.TV спросил о том, какие планы у комитета, когда в городе вакцинируют 2,6 млн взрослого населения. Считается, что тогда в Петербурге сформируется коллективный иммунитет. После достижения показателя вакцинация не прекратится, так как по рекомендациям Минздрава при экстренной вакцинации прививку необходимо делать раз в полгода. Это касается и тех, кто ранее вакцинировался, и переболевших. При нормализации ситуации вакцинация будет проводиться раз в год.

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