Кадыров поручил провести "второй этап" вакцинации от COVID-19 в Чечне

Глава Чечни сообщил о падении уровня коллективного иммунитета от ковида.

В Чечне необходимо провести "второй этап" вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал глава российского региона Рамзан Кадыров, выступая на совещании местного правительства. Он подчеркнул, что медики зафиксировали на территории республики снижение количества поступающих в больницы с ковидом пациентов, но при этом регистрируется рост случаев заражения COVID-19. По мнению Кадырова, подобная эпидемиологическая обстановка связана с проведенном масштабной вакцинацией населения в прошлом году.

Рамзан Кадыров в социальных сетях привел слова главы республиканского Минздрава Сулеймана Лорсанова, который на расширенном совещании кабинета министров отметил, что для сохранения положительной динамики в Чечне нужно организовать новую прививочную кампанию. На текущий момент уровень коллективного иммунитета от ковида упал с 70 до 10%.

Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95