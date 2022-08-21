Украинские военные ретировались с пункта, оставив боеприпасы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о зачистке населенного пункта Пески в ДНР от украинских сил. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Пески заняли союзные войска. Он также сообщил, что украинские военные ретировались с населенного пункта, оставив боеприпасы.

Кроме того, глава республики напомнил, что после освобождения любого населенного пункта требуется время на зачистку территории от мин и других взрывных устройств.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Видео: Telegram / Kadyrov_95