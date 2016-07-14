Глава ВОЗ призвал вакцинировать от COVID-19 всех медиков и людей старше 60 лет

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о важности спасения жизней.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал вакцинировать от COVID-19 всех медиков и людей старше 60 лет. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках своего выступления на 72-ой сессии регионального комитета стран Африки. В ВОЗ призывают добиваться 70% охвата населения прививками от заражения ковидом. Тедрос Аданом Гебрейесус считает такой вариант защиты наилучшим, который может спасать жизни и обеспечивать обществу подлинно устойчивое восстановление от пандемии.

Мы продолжаем призывать страны - члены ВОЗ придерживаться стопроцентной вакцинации работников здравоохранения и людей старше 60 лет... преследовать в качестве цели 70-процентный всеобщий охват прививками. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт обратил внимание коллег на "воодушевляющий прогресс" в проведении массовой вакцинации от коронавируса. Он добавил, тчто в начале 2022 года года в 34 государствах охват прививками составлял менее 10%, а сейчас в мире осталось только 10 таких стран. Большинство из этих государств "сталкиваются с чрезвычайными гуманитарными ситуациями".

В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз.

Фото и видео: World Health Organization (WHO)