Самолеты Су-25 "Центра" выполнили задачу на СВО.

Российские штурмовые самолеты Су-25 от Воздушно-космических сил страны уничтожили опорный пункт армии киевского режима, размещенный в зоне ответственности "Центральной" группировки войск на специальной военной операции. Представители пресс-службы министерства по обороне опубликовали в социальных сетях видеозапись, на которой показана подготовка бортов к боевому вылету, взлёт, полёт на минимальной высоте, нанесение удара по цели и возвращение на аэродром базирования.

На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых задач. Отработали ракетами НАР С-8. По докладу дана оценка отлично. лётчик Су-25 Сергей

Известно, что атака совершалась неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После использования средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Согласно докладам от передового авиационного наводчика, все указанные цели ВСУ были успешно поражены.

Подразделения группировки "Восток" отразили три контратаки.

Фото и видео: Минобороны России