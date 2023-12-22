Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 4 мая руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что военнослужащие в рамках активных действий улучшили положение по собственное переднему краю, а также отразили три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, которые противник предпринял в районе Урожайного. Дополнительно сорваны попытки усиления армией киевского режима передовых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Урожайное, Приютное, Луговское и Загорное.

Уничтожено более 130 военнослужащих противника, буксируемая гаубица М777, две единицы автомобильной техники, четыре БПЛА самолетного типа и три пункта боепитания. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Благодаря работе бомбардировочной авиации, артиллерии, тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригад, 23-й бригады национальной гвардии Украины, размещенных в районах Владимировки, Урожайного и Макаровки.

Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО.

Фото и видео: Минобороны России