В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз

Алехандро Кравиото рассказал, что бустерная доза необходима гражданам с повышенными рисками.

Во всемирной организации здравоохранения рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз. Соответствующее заявление в рамках брифинга Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации сделал председатель Алехандро Кравиото. Он отметил, что повторное введение бустерной дозы против ковида требуется для граждан, имеющие повышенные риски осложнений или возможности смерти от заражения.

Не является общей рекомендацией вакцинировать все население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте. Это означает, что это избирательно делается. Алехандро Кравиото, эксперт ВОЗ

Ученый отметил, что в ВОЗ рекомендовали делать второй бустер для людей из групп с наивысшим приоритетом через четыре-шесть месяцев после завершения первичной процедуры.

Глава ВОЗ призвал вернуть маски для защиты от коронавируса во всем мире.

Фото: Piter.tv