Глава ВОЗ призвал вернуть маски для защиты от коронавируса во всем мире

Тедрос Аданом Гебрейесус дал рекомендации странам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал вернуть медицинские маски для защиты от коронавируса во всем мире. Соответствующее заявление Тедрос Аданом Гебрейесус сделал в эфире британского телеканала Sky News. Специалист призвал страны возвращаться к истинным методам борьбы с пандемией ковида из-за роста числа новых зараженных пациентов. Данная эпидемиологическая ситуация связана с распространением новых штаммов инфекции. Гость программы рекомендовал властям практиковать массовое тестирование на COVID-19.

…Применять испытанные и хорошо зарекомендовавшие себя меры, включая ношение масок, усиленную вентиляцию помещений и протоколы тестирования и лечения. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Среди тревожных сигналов Тедрос Аданом Гебрейесус назвал значительное увеличение количества госпитализаций пациентов с ковидом, а также рост количества летальных исходов. Глава ВОЗ напомнил, что пандемия даже не близка к завершению, а рост числа новых пациентов сказывается на ухудшении ситуации с загрузкой национальных систем здравоохранения.

ВОЗ: пандемия COVID-19 ещё далека от завершения.

Фото и видео: WHO

