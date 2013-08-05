ВОЗ:пандемия COVID-19 ещё далека от завершения

Тедрос Аданом Гебрейесус не считает, что о ковиде можно забыть.

Всемирная организация здравоохранения считает, что пандемия COVID-19 ещё далека от завершения. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами в Женеве сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. В европейском подразделении призвали государства предоставлять населению возможности по второй бустерной дозе препарата для профилактики заражения ковидом. В особенности это касается детей от пяти лет, людей старшего возраста с ослабленным иммунитетом, а также их близких.

Пандемия еще далека от завершения. Тедрос Аданом Гебрейесус

В ВОЗ подчеркнули, что странам нужно рассматривать возможность предложения дополнительной ревакцинации для таких групп как социальные работники, пожилые граждане, представители медицинских учреждений, беременные. При этом за последние недели в Европе фиксируется рост количества заболевших коронавирусной инфекцией.

В ВОЗ заявили о повышении уровня заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира.

Фото и видео: WHO