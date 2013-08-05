ВОЗ:пандемия COVID-19 ещё далека от завершения

Всемирная организация здравоохранения считает, что пандемия COVID-19 ещё далека от завершения. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами в Женеве сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. В европейском подразделении призвали государства предоставлять населению возможности по второй бустерной дозе препарата для профилактики заражения ковидом. В особенности это касается детей от пяти лет, людей старшего возраста с ослабленным иммунитетом, а также их близких.
Пандемия еще далека от завершения.
Тедрос Аданом Гебрейесус
В ВОЗ подчеркнули, что странам нужно рассматривать возможность предложения дополнительной ревакцинации для таких групп как социальные работники, пожилые граждане, представители медицинских учреждений, беременные. При этом за последние недели в Европе фиксируется рост количества заболевших коронавирусной инфекцией.
В ВОЗ заявили о повышении уровня заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира.
Фото и видео: WHO
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