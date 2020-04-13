В ВОЗ заявили о повышении уровня заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о проблемах распространения штаммов BA.4 и BA.5.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что заболеваемость ковидом растет в 110 странах мира. Соответствующее заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в рамках пресс-конференции с журналистами в Женеве. По данным эксперта, эпидемиологическая ситуация связана с распространением по планете BA.4 и BA.5 омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Эта пандемия меняется, но она не завершена. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

В целом заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 20%. Количество летальных исходов увеличилось в трех из шести регионов ВОЗ. При этом аналитики находят статистику все еще относительно стабильной. Глава ВОЗ обеспокоен из-за снижения уровня ПЦР-тестирования на ковид, так как для специалистов это усложняет отслеживание "омикрон"-варианта и других мутаций. Относительно массовой вакцинации населения Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил о том, что за последние полтора года сделано более 12 млрд прививок. Однако все еще сотни миллионов граждан, включая пожилое население и медицинских работников, все еще не получили прививки от ковида. Особенно остро проблема стоит в странах с низкими доходами.

В Петербурге снизился коллективный иммунитет к COVID-19.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)