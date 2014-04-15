В Петербурге снизился коллективный иммунитет к COVID-19

По мнению главы Комздрава города, говорить о победе над вирусом еще рано.

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец призвал горожан пройти повторную вакцинацию. Представитель Смольного заявил, что в Северной столице снизился коллективный иммунитет к инфекции. Специалист уверяет, что вирус еще не побежден. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Лисовец отметил, что сейчас в городе фиксируются минимальные значения почти по всем показателям в ковидной статистике, что может создать впечатление, что медики победили недуг, но со стопроцентной уверенностью так сказать нельзя. Глава Комздрава пояснил, что вирус постоянно мутирует, и может появиться более агрессивным штамм.

Примерно 10 человек ежедневно умирающих от новой коронавирусной инфекции, – это тоже аргумент, который позволяет сомневаться в ее окончании. Дмитрий Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

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