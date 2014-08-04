Попова предложила ВОЗ опубликовать данные о текущей ситуации с оспой обезьян

В Роспотребнадзоре обеспокоены эпидситуацией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила Всемирной организации здравоохранения опубликовать данные об особенностях текущей эпидемиологической ситуации с оспой обезьян. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках своего выступления на сессии "Санитарный щит": инвестиции в развитие" перед официальным представителем ВОЗ в РФ Мелитой Вуйнович.

Может быть, ВОЗ опубликует данные об особенностях сегодняшней эпидситуации по оспе обезьян? Мне кажется, это было бы очень важно. Надо говорить, в каком сообществе и какой путь передачи. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт пояснила, что сведения о данном заболевании нельзя замалчивать. В Роспотребнадзоре надеются услышать позицию ВОЗ. Через Мелиту Вуйнович Анна Попова передала озабоченность эпидобстановкой руководству ВОЗ.

Попова не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для россиян.

Фото и видео: ПМЭФ

