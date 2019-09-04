Глава Роспотребнадзора рассказала о том, что РФ не зафиксировала заболевших по стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для россиян. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24", выступая перед журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума. По данным руководителя профильного ведомства, отечественные специалисты не выявили на территории страны положительных тестов на данную инфекцию. Также на текущий момент отсутствуют заводные случаи заболевания.

Но лето, отпуска, поэтому все должны быть проинформированы сегодня, и в первую очередь о том, что такая угроза есть в мире, и в первую очередь в Европе. 85% всех зарегистрированных случаев - это Европа. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова: ковид никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live