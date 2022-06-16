Попова: ковид никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше

Глава Роспотребнадзора оценила эпидемиологическую ситуацию с ковидом.

Коронавирус никуда не ушел, хоть число заболевших и становится меньше. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По мнению чиновницы, что, что происходит сейчас, является естественным эпидемиологическим обоснованием.

Вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По данным Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция поразила большое количество людей по всему миру, а его пандемический потенциал идет на снижение. При этом Анна Попова надеется, что ковид в 2022 году не будет интенсивно мутировать, как он делал это в 2021 году.

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