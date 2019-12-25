Наталья Долгушина рассказала о рисках для матерей.

Минздрав России заявил о чрезвычайной демографической ситуации в стране. Информацией на конференции "Здоровье поколений в основе демографической политики" поделилась внештатный специалист профильного ведомства по здравоохранению Наталья Долгушина. Она выступила в рамках Петербургского международного форума. Чиновница отметила, что все чаще женщины в стране стали рожать первого ребенка к 30 годам. К этому времени возрастает риск развития бесплодия или появления нездорового малыша.

У нас сместился пик рождаемости. Это значит, что уже существует определенное бремя болезней, и даже если женщина еще не страдает бесплодием, к сожалению, повышается риск. Наталья Долгушина, эксперт Минздрава РФ

Также эксперт отметила, что ежегодно страна теряет около 0,6% женщин репродуктивного возраста. Наталья Долгушина подчеркнула, что в структуре младенческой смертности по России неонатальная занимает около 50%. Половина малышей (до одного года) гибнет в возрасте до 28 дней. Эта проблема связана с перинатальными материнскими заболеваниями и прочими осложнениями.

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Фото и видео: ПМЭФ