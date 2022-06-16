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МЭР считает ключевую ставку на уровне 5% и доллар выше 70 рублей комфортными для бизнеса

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Илья Торосов рассказал о желаемых показателях для правительства и ЦБ.

Первый заместитель российского министра по экономическому развитию Илья Торосов считает ключевую ставку на уровне 5% и американский доллар выше 70 рублей комфортными для отечественного бизнеса в текущих условиях западного санкционного давления. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на конференции "Российский финансовый сектор в новых условиях", проводимой в рамках Петербургского экономического форума.

Мы считаем, что 5% и курс выше 70 рублей. 70-80 рублей - это коридор, который мы ставим. Мы сейчас работаем над сбором всех инвестиционных проектов крупных, в том числе с импортозамещением, и понимаем, что нужна ликвидность.

Илья Торосов, замглавы МЭР

В министерстве заметили, что просят правительство и регулятора (Центробанк России) активно заниматься данными вопросами. В планах профильного ведомства на 2023 год находится запуск инвестиционной повестки по стране.

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Фото и видео: ТАСС

Теги: доллар, илья торосов, ключевая ставка, курс доллара, минэкономразвития
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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