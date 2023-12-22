Захарова: ВОЗ не реагирует на атаки ВСУ на российских врачей и медучреждения РФ

В МИД РФ рассказали о том, что передали экспертам сведения об атаках ВСУ на объекты здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения никак не отреагировала на переданные ей данные об атаках украинских военнослужащих на российских врачей и медицинские объекты в регионах России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что в феврале 2024 года данные о статистике атак на медицинские объекты Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Брянской, Запорожской, Херсонской областей были переданы в ВОЗ ради учета в ее системе контроля и надзора за атаками на объекты здравоохранение.

Что сделала ВОЗ с этими данными? Ничего. Эти сведения не нашли отражения в публикациях ВОЗ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: реакции Запада на планы Киева о возможной новой атаке на Крымский мост нет.

Фото и видео: МИД России