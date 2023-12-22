В МИД России оценили недавние стремления украинских властей нанести удар по мирной инфраструктуре России.

Реакции от стран коллективного Запада на планы киевского режима о возможной новой атаке на Крымский мост нет. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что международные союзники Украины не интересуют намерения по атаке на гражданскую инфраструктуру России.

Зеленский сообщил 10 апреля в интервью немецкому таблоиду Bild о планах Вооруженных сил Украины разрушить Крымский мост. Сделать это они все намереваются к середине июля 2024 года. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России поставили вопрос о том, как бы ощущала себя на Западе общественность, подведомственные структуры и спецслужбы в том случае, если бы военные эксперты третьих стран публично обсуждали организацию подрывов мостов в Германии, в Португалии, европейского тоннеля под Ла-Маншем на страницах изданий The Sun, TheTime или The Washington Post.

Захарова: новый закон о мобилизации, подписанный Зеленским, "уничтожил права украинцев".

Фото и видео: МИД России