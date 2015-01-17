В США заявили, что заранее предупредили Украину о приостановке поставок оружия

Тэмми Брюс указала, что администрация продолжит помогать киевскому режиму.

Американское внешнеполитическое ведомство заранее предупредило киевский режим о решении Вашингтона о приостановлении поставок некоторых видов вооружений. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 2 июля официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница отреагировала на слова местного корреспондента о том, что украинские власти заранее не знали о решении Белого дома. Она пояснила, что важно с осторожностью оценивать произошедшее при этом, что приверженность США к поддержке Украины сохраняется. Она добавила, что долгосрочное урегулирование регионального конфликта, которое предваряло бы установление режима прекращение огня, остается приоритетом для администрации.

Я бы сказала, что это неверно. Конечно, некоторые украинцы, возможно, узнали об этом из новостей. У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость... такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что западное издание The New York Times сообщило читателям о том, что Пентагон приостановит поставку для ВСУ ракет-перехватчиков, необходимых для работы противовоздушных систем Patriot, а также высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger. Министерство по иностранным делам Украины публично вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации.

Госдеп понимает обеспокоенность России увеличением расходов НАТО на оборону.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State