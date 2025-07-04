Байден заявил о просьбах лидеров ЕС вернуться на политическую сцену США

Экс-глава США рассказал о том, что пишет мемуары.

Американский президент-демократ Джо Байден заявил, что европейские политические лидеры и чиновники часто звонят ему и просят принять более активное участие в политической жизни Вашингтона. Такой информацией иностранный специалист поделился с аудиторией во время своего выступления на съезде некоммерческой организации Society for Human Resource Management в городе Сан-Диего штата Калифорния. Ролик с речью Джо Байдена в социальных сетях опубликовал демократ, член выборной комиссии по округу Лоренс от штата Теннесси Крис Джексон.

Я получаю звонки, но я не собираюсь возвращаться. Ряд европейских лидеров просят меня вернуться, но я не буду этого делать. Джо Байден, экс-глава США

Джо Байден указал, что поддерживает дружеские контакты со многими демократами и республиканцами внутри страны. н добавил, что эти лица самостоятельно приглашают его на встречи и просят консультации. Политик заметил, что сейчас "работает как проклятый" для того, чтобы побыстрее закончить мемуары, которые должны выйти, по его словам, "в марте этого года".

В Белом доме и Конгрессе хотят получить показания о здоровье Байдена от него и жены.

Фото и видео: YouTube / Sky News Australia