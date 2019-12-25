Над Удмуртией, Белгородской и Самарской областями сбили шесть украинских БПЛА

Военнослужащие рассказали о защите ПВО приграничных территорий России от ударов ВСУ.

Российские силы противовоздушной обороны с 8 до 11 часов утра 4 июля по московскому времени сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над Удмуртией, Белгородской и Самарской областями. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Уничтожены шесть БПЛА самолетного типа: три - над территорией Республики Удмуртия, два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Самарской области. пресс-служба профильного ведомства

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Фото: Минобороны России