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Над Удмуртией, Белгородской и Самарской областями сбили шесть украинских БПЛА
Сегодня, 11:57
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Над Удмуртией, Белгородской и Самарской областями сбили шесть украинских БПЛА

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Военнослужащие рассказали о защите ПВО приграничных территорий России от ударов ВСУ.

Российские силы противовоздушной обороны с 8 до 11 часов утра 4 июля по московскому времени сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над Удмуртией, Белгородской и Самарской областями. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Уничтожены шесть БПЛА самолетного типа: три - над территорией Республики Удмуртия, два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Самарской области.

пресс-служба профильного ведомства

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Фото: Минобороны России 

Теги: белгородская область, беспилотники, регионы, самарская область, удмуртия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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