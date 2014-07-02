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Полиция Петербурга задержала жителя Пскова, который выманил у одиноких девушек 2 млн рублей

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Возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении одиноких девушек. Обманщиком оказался житель Пскова, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

По предварительным данным, злоумышленник знакомился с потенциальными жертвами на соответствующих сайтах, стараясь вызвать у них романтические чувства. Когда мужчина входил в доверие, начинал просить срочно деньги взаймы, предоставляя расписки и фотографии своего паспорта. 

К правоохранителям обратилась жительница Северной столицы, лишившаяся 289 тыс. рублей. Потерпевшими стали как минимум две девушки, общий размер ущерба – около 2 млн рублей. Возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу. 

Ранее на Piter.TV: дроп из Новосибирска вернет петербургскому пенсионеру свыше 100 тыс. рублей. 

Видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: мошенничество, сайты знакомств
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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