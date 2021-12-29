"Транснефть" подтвердила информацию о гибели вице-президента Бадалова

Ранее тело Андрея Бадалова нашли под окнами дома на Рублевском шоссе.

В пресс-службе российской компании "Транснефть" подтвердили сообщения о смерти вице-президента Андрея Бадалова. Погибшему бизнесмену было 62 года. СПециалисты уточнили, что их коллега проявил на рабочем месте высочайший профессионализм, компетентность, талант руководителя и и экспертный опыт. Под его руководством и личном участии удалось в кратчайшие сроки организовать масштабные наукоемкие проекты. Они позволили "Транснефти" выйти на качественно новый уровень в технологиях и организации деятельности, а также успешно преодолеть санкционное давление стран коллективного Запада после начала специальной военной операции.

С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Андрея Юрьевича Бадалова. сообщение на официальном сайте компании

Напомним, что в российских правоохранительных органах уведомили прессу о том, что тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. По факту произошедшего ведется проверка.

Умер актер Майкл Мэдсен.

Фото: Pitet.tv