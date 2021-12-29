  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Транснефть" подтвердила информацию о гибели вице-президента Бадалова
Сегодня, 11:49
99
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Транснефть" подтвердила информацию о гибели вице-президента Бадалова

0 0

Ранее тело Андрея Бадалова нашли под окнами дома на Рублевском шоссе.

В пресс-службе российской компании "Транснефть" подтвердили сообщения о смерти вице-президента Андрея Бадалова. Погибшему бизнесмену было 62 года. СПециалисты уточнили, что их коллега проявил на рабочем месте высочайший профессионализм, компетентность, талант руководителя и и экспертный опыт. Под его руководством и личном участии удалось в кратчайшие сроки  организовать масштабные наукоемкие проекты. Они позволили  "Транснефти" выйти на качественно новый уровень в технологиях и организации деятельности, а также успешно преодолеть санкционное давление стран коллективного Запада после начала специальной военной операции.

С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Андрея Юрьевича Бадалова.

сообщение на официальном сайте компании

Напомним, что в российских правоохранительных органах уведомили прессу о том, что тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. По факту произошедшего ведется проверка.

Умер актер Майкл Мэдсен. 

Фото: Pitet.tv

Теги: андрей бадалов, транснефть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии