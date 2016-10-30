Николай Токарев оценил объемы экспорта нефти.

"Транснефть" прокачала порядка 445 млн тонн нефти в 2021 году. О таких показателях главе российского правительства Михаилу Мишустину рассказал руководитель предприятия Николай Токарев. Эксперт объяснил главе кабинета министров, что по системе компании на внутренний рынок вышло 240 млн тонн нефти. А экспорт топлива составил порядка 200 млн тонн.

Компания работала стабильно, четко. Все договорные обязательства по транспорту нефти от нефтяных компаний мы выполняли в срок, без каких-либо серьезных инцидентов. Николай Токарев, глава "Транснефти"

Токарев добавил, что в 2022 году "Транснефть" планирует увеличить транспортировку топлива по собственным нефтепроводам на 2-4%. Показатель учитывает рост добычи ресурса российскими компаниями, так как ОПЕК+ ослабили ранее введенные ограничения.

"Транснефть" вложила 167 млрд рублей в капремонт в 2021 году.

Фото: Правительство России