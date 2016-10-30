"Транснефть" вложила 167 млрд рублей в капремонт в 2021 году

николай Токарев рассказал о достигнутых показателях в 2021 году.

Российская компания "Транснефть" вложила 167 млрд рублей в капитальный ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию в 2021 году. Об этом руководитель предприятия Николай Токарев рассказал главе правительства Михаилу Мишустину. Специалист добавил, что на 2022 год в планах фирмы выделить на данные цели до 175 млрд рублей.

Это большая, серьезная сумма. Хотя снижение грузооборота повлекло за собой и снижение выручки на 45 млрд рублей. Ощутимая сумма. Тем не менее все плановые задачи, которые были намечены, практически выполнены. Николай Токарев, глава "Транснефти"

Эксперт заметил, что "Транснефть" скорректировала программу капитального ремонта из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Однако инфраструктура не будет ущемлена при этом. За текущий год компания перевезла меньше нефти, чем показатель, который фиксировался в докризисном 2019 году. В частности, это связано с ограничениями по добыче ресурса и сказалось на снижении грузооборота.

Мишустин: в экономике наблюдаются позитивные изменения.

Фото: Правительство России

