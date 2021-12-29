Мишустин: в экономике наблюдаются позитивные изменения

Глава кабмина РФ оценил успехи "Транснефти".

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что в различных отраслях национальной экономической системы наблюдаются позитивные изменения. Такое заявление на рабочей встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым сделал чиновник. Он подчеркнул, что перед отечественными компаниями все еще стоят вызовы из-за пандемии ковида.

Сегодня, конечно, мы видим позитивные изменения в различных отраслях экономики, в том числе в трубопроводном транспорте идет рост объема. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению главы кабмина, во многом сейчас показатель увеличивается за счет роста поставок на внутренний российский рынок. В правительстве РФ считают "Транснефть" основной компанией в сфере топливно-энергетического комплекса, а также естественной монополией, которая занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

Мишустин позитивно оценил план "Транснефти" увеличить расходы на покупку отечественного ПО.

Фото: Правительство России

