Мишустин позитивно оценил план "Транснефти" увеличить расходы на покупку отечественного ПО

Глава кабмина РФ принял у себя главу компании "Транснефть".

Глава российского правительства Михаил Мишустин позитивно оценил план "Транснефти" увеличить расходы на покупку отечественного программного обеспечения, а также связанных с этим обновлением услуг. Заявление руководитель кабинета министров сделал на рабочей встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым. Чиновник подчеркнул, что сейчас компания цифровизируется.

Мне очень нравится одна цифра. Не менее 70% доля расходов компании на приобретение отечественного ПО и связанных с ним услуг. Это увеличение IT-бюджета вашей компании в два раза. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В кабинете министров добавили, что вопросу цифровизации следует уделять внимание и заниматься этим процессом всерьез. Такую задачу перед государством поставил президент РФ Владимир Путин.

Мишустин заявил, что достойное финансирование РАН должно обеспечить прорывы в научной сфере.

Фото и видео: Правительство России