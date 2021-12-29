Мишустин позитивно оценил план "Транснефти" увеличить расходы на покупку отечественного ПО

Глава российского правительства Михаил Мишустин позитивно оценил план "Транснефти" увеличить расходы на покупку отечественного программного обеспечения, а также связанных с этим обновлением услуг. Заявление руководитель кабинета министров сделал на рабочей встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым. Чиновник подчеркнул, что сейчас компания цифровизируется.
Мне очень нравится одна цифра. Не менее 70% доля расходов компании на приобретение отечественного ПО и связанных с ним услуг. Это увеличение IT-бюджета вашей компании в два раза.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
В кабинете министров добавили, что вопросу цифровизации следует уделять внимание и заниматься этим процессом всерьез. Такую задачу перед государством поставил президент РФ Владимир Путин.
Мишустин заявил, что достойное финансирование РАН должно обеспечить прорывы в научной сфере.
Фото и видео: Правительство России
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