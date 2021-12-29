Мишустин заявил, что достойное финансирование РАН должно обеспечить прорывы в научной сфере

Он назвал РАН фундаментальным центром исследований для России.

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым заявил, что прорывные достижения в научной сфере должно обеспечить достойное финансирование Российской академии наук (РАН).

Мишустин сказал, что РАН является фундаментальным центром исследований для России. Он подчеркнул, что для страны наука всегда была предметом особой гордости и внимания.

Научные и технические результаты способны качественно изменить любой сектор экономики, социальной сферы. Мы и в дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы поддержать наших ученых, создать для них хорошие условия. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам премьер-министра, на 2022 год запланированы значительные средства – более 200 млрд рублей.

Ранее мы писали, что правительство выделит более 128 млрд рублей медикам за борьбу с COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24