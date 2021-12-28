Правительство выделит более 128 млрд рублей медикам за борьбу с COVID-19

Мишустин попросил проконтролировать быстрое и своевременное поступление средств к адресатам.

Правительство России выделит более 128 млрд рублей медикам за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам Мишустина, за работу в период новогодних праздников медики получат выплаты в двойном размере. Это решение было одобрено президентом страны Владимиром Путиным.

Дополнительные средства будут выплачены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, а также сотрудникам стационарных социальных организаций. Мишустин попросил проконтролировать быстрое и своевременное поступление финансов медикам.

Ранее Попова заявила о возможном ухудшении эпидситуации после новогодних праздников.

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