Попова заявила о возможном ухудшении эпидситуации после новогодних праздников

Она отметила, что специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации после новогодних праздников. Об этом она сообщила на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу.

Попова отметила, что в новогодние праздники увеличивается количество контактов между людьми. По ее словам, это увеличивает риски распространения штамма "омикрон"

Мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Также Попова заявила, что специалисты ведомства перейдут на усиленный режим работы.

Ранее Попова выразила надежду, что пандемия COVID-19 затухает.

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