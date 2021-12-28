Глава Роспотребнадзора прокомментировала эпидобстановку после появления "омикрона".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что пандемия COVID-19 затухает. Об этом чиновница упомянула во время выступления на неформальном заседании лидеров СНГ, которое состоялось в Петербурге. При этом чиновница призвала коллег пока что не тешить себя такими надеждами.

Нам тоже очень хочется надеяться, но пока мы такими надеждами себя не тешим, пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила, что эпидемиологическая обстановка в мире складывается не лучшим образом. Фиксируется рост новых случаев заражения в тех странах, в которых "омикрон"-вариант начинает доминировать над "дельтой". Это говорит ученым и медикам о том, что постепенно южноафриканский вариант вытеснит индийский. Сейчас на территории РФ этого пока что не происходит.

Попова: коронавирус уже демонстрирует сезонность, новые штаммы будут появляться и дальше.

Фото и видео: kremlin.ru