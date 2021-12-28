Попова: коронавирус уже демонстрирует сезонность, новые штаммы будут появляться и дальше

Глава Роспотребнадзора оценила влияние омикрон-штамма на ситуацию в РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что коронавирус уже демонстрирует сезонность. Специалист полагает, что новые штаммы будут появляться и дальше из-за мутаций. Таким мнением чиновница поделилась с лидерами Содружества Независимых Государств на неформальной встрече, которая состоялась в Петербурге.

Вирус, конечно, будет мутировать. И будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже еще неопределенная история. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт уточнила коллегам, что волна коронавируса проходит в осенний период и, предположительно, весной. Попова подчеркнула, что в общей противоэпидемической практике не принято чего-то ожидать от инфекции. Тяжелое протекание заражения "омикрон"-вариантом ковида фиксируется только у непривитых ранее пациентов.

Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду должен достичь 90%.

Фото и видео: Kremlin.ru

