Глава РФ спросил Анну Попову о достигнутых показателях.

Российский президент Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к ковиду должен достичь 90%. такое заявление глава государства сделал во время выступления на неформальном заседании лидеров Содружества независимых Государств, которое проводится в Петербурге. Немногим ранее политики заслушали доклад руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Она оценила эпидемиологическую обстановку в регионе. В частности, поднимался вопрос распространения "омикрон"-штамма.

Когда речь зашла о необходимом уровне коллективного иммунитета, Владимир Путин обратил внимание иностранных коллег на то, что за рубежом уже стремятся к выполнении показателя по иммунизации населения свыше 90 с лишним процентов. Он поинтересовался у Анны Поповой, какой уровень по РФ сейчас фиксируется. Глава Роспотребнадзора ответила, что можно говорить об уровне порядка 60%.

А нужно 90. Владимир Путин, президент РФ

Анна Попова уточнила, что на самом деле следует достичь показателя в 90-95%.

Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий.

Фото: Kremlin.ru