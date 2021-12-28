Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий

Глава РФ рассказал о сведениях, которые ему предоставили в НИЦ имени Гамалеи.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что уровень нейтрализации отечественной вакциной "Спутник V" нового южноафриканского варианта коронавируса "омикрон" очень высокий. Глава государства уточнил, что общался по данному вопросу со специалистом, руководителем НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени гамалеи Александром Гинцбургом. Сведениями политик поделился с коллегами в Петербурге в рамках проведенной неформальной встречи лидеров СНГ.

Они провели исследования и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон". Только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru