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Путин заявил, что уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий

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Глава РФ рассказал о сведениях, которые ему предоставили в НИЦ имени Гамалеи.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что уровень нейтрализации отечественной вакциной "Спутник V" нового южноафриканского варианта коронавируса "омикрон" очень высокий. Глава государства уточнил, что общался по данному вопросу со специалистом, руководителем НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени гамалеи Александром Гинцбургом. Сведениями политик поделился с коллегами в Петербурге в рамках проведенной неформальной встречи лидеров СНГ.

Они провели исследования и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон". Только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий.

Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал, почему страны СНГ лучше переживают пандемию.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, ниц имени гамалеи, омикрон-штамм, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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