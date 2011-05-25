Глава РФ видит позитивные моменты в формировании СНГ после распада СССР.

Российский президент Владимир Путин рассказал, почему страны СНГ лучше переживают пандемию. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках неформальной встречи лидеров Стран Независимого Содружества. По мнению лидера РФ, национальным экономикам помогают те связи, которые сохранились после распада Советского Союза. Благодаря этому фактору государства проходят через эпидемиологические кризисы лучше остальных.

Хочу поблагодарить инициаторов этой встречи за сегодняшнее мероприятие. Несмотря на то, что оно проходит в Петербурге, практически каждый из вас так или иначе высказался за организацию встречи именно в таком режиме. Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что за прошедшие десятилетия в мире было много глобальных изменений, однако само создание СНГ было оправданным. Владимир Путин считает, то интеграция по очень многим направлениям все время углублялась, включая сферу обеспечения безопасности и экономическую отрасль.

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Фото и видео: Kremlin.ru

