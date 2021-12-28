Суслов дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным

Виктор Суслов призвал отказаться от восприятия Москвы как агрессора.

Бывший украинский министр по экономике Виктор Суслов дал совет президенту Владимиру Зеленскому по переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. В эфире местного телеканала "НАШ" специалист заметил, что отказ от общения с Москвой невыгоден Киеву, потому что Донбасс все активнее занимается интеграцией собственной экономики в РФ. По словам чиновника, властям следует прекратить считать Москву агрессором.

Обращайте внимание на то, что говорит Путин, что говорит Лавров, что пишет российская дипломатия… Пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессор, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров не будет. Виктор Суслов, экс-глава экономики

Бывший министр предложил воспринимать ДНР и ЛНР "представителями Путина" в том случае, если Киев все-таки не откажется от позиционирования Москвы в качестве агрессора. Суслов призвал Украину провести прямые переговоры с самопровозглашенными народными республиками.

Суслов: Россия может стребовать с Украины долги СССР.

Видео: Youtube/НАШ