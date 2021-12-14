Суслов: Россия может стребовать с Украины долги СССР

Эксперт напомнил, что РФ выплатила за УССР 16,7 млрд долларов.

Бывший украинский министр по экономике Виктор Суслов считает, что Россия может потребовать с Киева долги СССР. Эксперт считает заявление Владимира путина настораживающим. При этом подача иска со стороны Москвы аналитик чел правомерным. Этот вопрос давно поднимается и считается болевой точкой для Киева.

Оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 миллиарда (долларов)....прошло более 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Виктор Суслов, экс-глава министерства по экономике Украины

Напомним, что ранее лидер российского государства напомнил иностранным коллегам о том, что Украина не выполнила свои обязательства по передаче России зарубежных активов советского периода. При этом сама РФ погасила задолженность соседних стран перед западными кредиторами. Речь идет о крупной сумме денег. В обмен на это республики отказались от претензий на внешние активы. Суслов был непосредственным участником процесса, который происходит после распада Советского Союза. Украина практически согласилась с данным "нулевым вариантом" в 1994 году, но ратификация договора застопорился в Верховной раде, а после так и не был завершён. В числе выплаченных Россией долгов были и 16, 7 млрд долларов, которые задолжала УССР.

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