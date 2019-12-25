На Украине связали потерю транзита газа с водной блокадой Крыма

Предполагается, что контракт между "Газпромом" и Венгрией лишит Киев возможности распоряжаться чужими ресурсами.

Представитель Комсомола Украины Александр Кононович считает, что газовое соглашение между российской транснациональной энергетической компанией "Газпром" и Венгрией лишит Киев возможности распоряжаться чужими ресурсами. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала музыканта Тарика Незалежко.

По мнению Кононовича, раньше Украина могла "отбирать" российское голубое топливо у Венгрии, однако теперь она вынуждена нести дополнительные расходы. Он считает, что этот шаг связан с политикой в отношении Москвы.

Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли, черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли так же, как вы перекрыли в Крым воду. Александр Кононович, представитель Комсомола Украины

Ранее бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов считает, что страну ждет грядущей зимой неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. Причиной кризиса он называет снижение объемов транзита в Европу.

Фото: пресс-служба "Нафтогаза"