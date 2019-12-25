Украину предупредили о неизбежном кризисе зимой

В западных хранилищах Украины имеется более 18 млрд "кубов" газа, однако весь этот объем экспортируется.

Бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов считает, что страну ждет грядущей зимой неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Первый независимый".

Причиной кризиса Суслов называет снижение объемов транзита в Европу. По словам экс-министра, в западных хранилищах Украины на данный момент насчитывается 18,7 млрд кубометров голубого топлива, однако весь этот объем экспортируется.

Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах. экс-министр экономики Украины

Он отметил, теоретически газовый вопрос в рамках отопительного сезона может быть решен, однако "здесь есть много аспектов неоцененных". Суслов считает, что Украину так или иначе ожидает тяжелый кризис.

Ранее читатели британского издания Daily Express в комментариях под статьей о недовольстве Киева заключением газового контракта между Венгрией и РФ высказались о риске возникновения борьбы в Европе за российское голубое топливо.

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