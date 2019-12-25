Британцы предрекли борьбу в Европе за российский газ

Читатели Daily Express прокомментировали публикацию о возникновении дефицита голубого топлива в странах ЕС.

Читатели британского издания Daily Express в комментариях под статьей о недовольстве Киева заключением газового контракта между Венгрией и РФ высказались о риске возникновения борьбы в Европе за российское голубое топливо. На это обратило внимание агентство "РИА Новости".

В публикации газеты автор заявляет о том, что европейские страны зимой могут столкнуться с дефицитом газа. По его мнению, с каждым днем по поводу зависимости от российского голубого топлива растет недовольство.

Часть комментаторов разделили данную точку зрения и посчитали, что Москва намеренно "зажала Европейский союз в тиски".

Если ЕС попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. комментарий одного из читателей

Некоторые комментаторы выразили несогласие в адрес обвиняющих Россию и заявили, что в "газовом" вопросе виновата другая сторона.

Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был один процент от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководство РФ. комментарий одного из читателей

Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина – плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия. комментарий одного из читателей

Напомним, депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что Украина вряд ли "доживет" до следующей зимы. По словам политика, кризис в сфере энергетики может лишить граждан страны следующего отопительного сезона. Она утверждает, вина в этом лежит на плечах непрофессиональных управленцев.

Ранее Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

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