Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Ранее импорт электроэнергии был запрещен до 1 октября, сейчас запрет продлили еще на один месяц.

Украины продлит запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября текущего года. Такое решение приняла Национальная комиссия страны, которая осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В мае этого года комиссия запретила импорт электроэнергии из РБ И РФ до 1 октября.

Отмечается, что с мая по сентябрь обращения о необходимости возобновления поставок электроэнергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества, в комиссию не поступало.

Напомним, с 1 января текущего года на Украине подорожал газ. Кроме того, правительство страны отменило для населения льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что Украина вряд ли "доживет" до следующей зимы. По словам политика, кризис в сфере энергетики может лишить граждан страны следующего отопительного сезона. Она утверждает, вина в этом лежит на плечах непрофессиональных управленцев.

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