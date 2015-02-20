В Верховной раде усомнились, что Украина "доживет"до следующей зимы

Депутат украинского парламента обвинила в разрушении энергетической отрасли страны непрофессиональных управленцев.

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что Украина вряд ли "доживет" до следующей зимы. Об этом она сказала в эфире телевизионного канала "НАШ".

По словам Буймистер, кризис в сфере энергетики может лишить граждан страны следующего отопительного сезона. Она утверждает, вина в этом лежит на плечах непрофессиональных управленцев, из-за деятельности которых данная отрасль второй год подряд летит в "там-тарарым".

Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут. Людмила Буймистер, депутат Верховной Рады

Парламентарий допускает, что Украина в грядущий зимний период получит веерные отключения и "абсолютный упадок" техсостояния всех сетей.

Напомним, с 1 января текущего года на Украине подорожал газ. Правительство отменило для населения льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.

Ранее политическая партия "Батькивщина" вместе с лидером Юлией Тимошенко потребовала от премьер-министра Украины доклад о тарифном "геноциде".

Видео: YouTube / НАШ