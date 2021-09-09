Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде"

Рада заслушает доклад Дениса Шмыгаля 10 сентября.

Политическая партия "Батькивщина" вместе с лидером Юлией Тимошенко потребовала от премьер-министра Украины доклад о тарифном "геноциде". С соответствующим заявлением представители фракции выступили в Верховной Раде. Известно, что депутаты заслушают речь главы правительства в рамках правительственного часа 10 сентября. Денис Шмыгаль должен рассказать парламентариям об итогах визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Мы требуем, чтобы премьер докладывал с трибуны и отвечал на вопросы относительного того, что происходит с геноцидом украинцев по тарифам. Чтобы мы имели возможность послушать правительство, а не главу МИД по визитам, которые уже обсудили. Юлия Тимошенко, украинский политик

Напомним, что с 1 января на Украине подорожал газ. Правительство отменило для населения льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.

На Украине предупредили об угрозе коллапса энергосистемы из-за роста тарифов ЖКХ.

Видео: YouTube / Юлія Тимошенко