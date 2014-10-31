На Украине предупредили об угрозе коллапса энергосистемы из-за роста тарифов ЖКХ

Юлия Тимошенко рассказал о возможной неплатежеспособности 80% семей.

Депутаты Верховной Рады предупредили об угрозе коллапса энергосистемы из-за роста тарифов ЖКХ. На новое сессии парламента после летних каникул лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала о том, что рост коммунальных тарифов для населения приведет к развалу системы. Ее заявление поддержал ряд парламентариев.

Планируемое повышение тарифов в ЖКХ приведет к развалу энергетической системы страны и сферы финансов, сделает неплатежеспособным большинство населения. Юлия Тимошенко, лидер фракции "Батькивщина"

По мнению Тимошенко, одной из основных государственных проблем в "эпоху бедности" является увеличение тарифов на ЖКХ в 1,5-2 раза. Рост оплаты фиксируется за газ, отопление и горячее водоснабжение. Политик заметила, что около 80% семей окажутся неплатежеспособными. Она призвала поддержать проект фракции по выдаче населению газа, который добывается на территории Украины. Также часть средств от МВФ должна пойти на субсидирование направления после начала отопительного сезона.

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